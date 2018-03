Orlando: no governo Pd-M5s,ma non demonizzare voto a Cinquestelle

Roma, 6 mar. - "I movimenti anti sistema di solito sono collocati sulla fascia destra o sulla fascia sinistra. il MoVimento 5 Stelle è sempre riuscito abilmente a non sciogliere questo nodo. Per noi un conto è dire `no` al governo, non si può pensare a un governo tra noi e il Movimento 5 Stelle, un conto è demonizzare il voto al Movimento 5 Stelle e non cogliere il fatto che una parte importante degli elettori del centro-sinistra è andata a finire lì". Lo ha detto il ministro Andrea Orlando, ospite di Radio 105 a '105 Matrix'.

"Bisogna interrogarsi, io conto che il centro-sinistra possa recuperare una parte di quell`elettorato che è un elettorato che ha trovato nel Movimento 5 Stelle una proposta che ha ritenuto di cambiamento", ha concluso.