Pd,Verini: se Mattarella chiede responsabilità dobbiamo aderire

Roma, 6 mar. - "M5s e centrodestra hanno vinto le elezioni ma non hanno i numeri per governare da soli. Perciò hanno la necessità di rivolgersi ad altri per ottenerli" ed "io credo che il Pd non potrebbe sottrarsi se fosse il presidente della Repubblica a chiedere a tutte le forze parlamentari uno sforzo e un atto di responsabilità per dare al Paese un Governo che abbia un programma affidabile e all'altezza dei grandi problemi e delle delicate sfide che abbiamo davanti". Lo ha affermato, fra l'altro, il parlamentare del Pd rieletto Walter Verini, ospite de "la Bussola", su Rainews24.