New York, 6 mar. - Donald Trump ha giudicato come "molto positiva" l'apertura della Corea del Nord alla sua denuclearizzazione in cambio di garanzie sulla sua sicurezza. Il presidente americano lo ha detto dallo Studio Ovale, dove sta incontrando il premier svedese Stefan Löfven. Il leader americano resta comunque guardingo: "Vedremo cosa succede".