Salvini chiude ad "accordi politici": non negozio mio programma

Roma, 6 mar. - Raccogliere oltre 50 deputati e 30 senatori "senza accordi partitici o politici". È la strada, molto stretta, che Matteo Salvini proverà a percorrere in queste settimane. Perchè "se facciamo un accordo 'organico', sarà sfruttato per toglierci la premiership". Nella Lega non hanno dubbi, il tentativo del "regista" Silvio Berlusconi è questo: allargare la coalizione, contribuire alla nascita di un gruppo della consistenza necessaria a raggiungere la maggioranza, e poi farlo sedere al tavolo della coalizione con pari diritti. L'effetto automatico sarebbe quello di denunciare l'accordo tra Fi, Lega e FdI secondo cui chi arriva primo fa il premier. Per questo oggi il leader leghista è stato netto: "Non facciamo accordi partitici o politici". L'offerta è a "chi condivide il nostro programma, quindi via la legge Fornero, gli studi di settore, la riduzione fiscale, il controllo dei confini, la legittima difesa, la riforma della scuola: chi ci sta può darci una mano". Però, ribadisce, "escludo qualsiasi accordo politico-partitico alla vecchia maniera". Una linea sulla quale sa di poter contare sull'appoggio di Fratelli d'Italia.

Ma nel Carroccio riconoscono per primi la difficoltà di arrivare alla maggioranza: "Certo, si formerà rapidamente un gruppo Misto, ma che consistenza potrà avere? Difficile sia quella necessaria ad avere la maggioranza nelle due Camere". E poi c'è chi non si nasconde le difficoltà di assumere la guida del governo con una maggioranza 'raccogliticcia': "Abbiamo promesso di abolire la Fornero, fermare l'immigrazione... E poi c'è da trovare subito 10 miliardi per rispondere alle osservazioni della Ue, e anche di più per non far scattare la clausola di salvaguardia e l'aumento dell'Iva". Insomma, "servono numeri solidi". Per questo emerge la seconda opzione: tra i leghisti nessuno lo dice, ma gli alleati non hanno dubbi: "Salvini vuole tornare a votare".

Da FdI ai centristi, la lettura è univoca: "Vuole tornare a votare nel giro di qualche mese: completerebbe l'Opa sul centrodestra". E in questa ottica vengono letti diversi passaggi: "La delegazione unica al Quirinale, l'ipotesi di gruppi parlamentari unitari, servono a preparare la campagna elettorale con un soggetto unico di centrodestra, con Salvini come candidato premier". Così come le parole pronunciate oggi da Salvini sulla "sinistra che guarda alla Lega": "Non erano per i parlamentari, erano per gli elettori".

L'unico 'ostacolo' sarebbe la nascita di un governo M5s sostenuto dal Pd e da Leu: "Ma per lui sarebbe anche meglio... Continuerebbe a fare opposizione, durerebbe poco tempo, e quando si tornasse a votare prenderebbe i voti anche dei delusi M5s...", dice un centrista. Quanto all'ipotesi che ad accordarsi con l'M5s sia invece proprio Salvini, nel Carroccio continuano a negare e lo stesso segretario leghista oggi ha ribadito che il suo programma "è fondato sul lavoro, non sull'assistenza".