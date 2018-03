M5S:aperti a tutte le forze politiche, non c'è preferenza per Pd

Roma, 6 mar. - "Come ribadito dallo stesso capo politico Luigi Di Maio, il M5s è aperto al dialogo con tutte le forze politiche che saranno presenti in Parlamento. Non c'è alcuna attenzione particolare verso una o l'altra forza. Il nostro programma contiene delle proposte specifiche, che siamo pronti a discutere con tutti". Lo precisa la comunicazione M5S, smentendo quanto riportato da alcun organi di stampa secondo cui i 5 Stelle sarebbero propensi ad avviare un dialogo con il Pd per la formazione del nuovo governo.