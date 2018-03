In Francia l'età del consenso sessuale sarà fissata a 15 anni

Roma, 6 mar. - In Francia verrà introdotto un limite minimo di età per avere rapporti sessuali consenzienti, fissato a 15 anni. Qualsiasi rapporto al di sotto di questa età potrà d'ora in avanti essere considerato come uno stupro, indipendentemente dal fatto se vi sia stato o meno consenso. Il ministro per l'uguaglianza di genere, Marlene Schiappa si è detta convinta della bontà dell'iniziativa, che gode del supporto di medici ed esperti legali.

In base alla normativa vigente, la pubblica accusa deve dimostrare che vi sia stata coercizione per accusare qualcuno di stupro, come avvenuto recentemente per un uomo di 28 anni che aveva avuto rapporti sessuali con una bambina di 11 anni, che secondo la corte era consenziente. Attualmente se non è provata la violenza o la coercizione l'accusa può essere solo di abuso sessuale su minore e non di stupro, con una condanna massima prevista di cinque anni di carcere e una multa di 75mila euro.

Il governo ha anche varato altre misure contro le molestie sessuali fra le quali anche una multa di 90 euro per chi compie atti sessisti o molesti negli spazi pubblici come le strade o sui trasporti pubblici.