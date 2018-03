BlackBerry accusa Facebook di violazione proprietà intellettuale

New York, 6 mar. - Convinto che abbia violato la sua proprietà intellettuale, la canadese BlackBerry ha deciso di fare causa contro l'americana Facebook. Nell'azione legale sono incluse le app Instagram per la condivisione di foto e quella di messaggistica WhatsApp, entrambe di proprietà del gruppo guidato da Mark Zuckerberg.

Il gruppo un tempo famoso per i suoi smartphone e trasformatosi in una società di software sostiene che il social network abbia "violato la nostra proprietà intellettuale e dopo vari anni di dialogo abbiamo un obbligo nei confronti dei nostri soci di perseguire rimedi legali appropriati". BlackBerry però sembra disposto ancora a trattare: ha infatti "un sacco di rispetto per Facebook e per il valore che ha messo nelle capacità di messaggistica, alcune delle quali sono state inventate da BlackBerry".

Definendosi leader di cybersicurezza e software, BlackBerry sostiene che Facebook e le due app citate "possano essere grandi partner nella nostra spinta verso un futuro connesso e sicuro e continuiamo a tenere aperta la porta per loro". Tuttavia BlackBerry ci tiene a sottolineare che tutti e tre sono "arrivati tardi nel mondo della messaggistica mobile mondiale".

BlackBerry - che nel 2017 aveva denunciato Nokia accusandolo di violazione di brevetti - punta a ottenere misure cautelati e danni per i profitti persi ma non ha fornito un importo.