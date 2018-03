Nastri gialli e palloncini, Pomigliano attende di Di Maio

Pomigliano d'Arco, 6 mar. - Un palco da cui campeggia il sorriso di Luigi Di Maio con un grande "Grazie", decine di nastri di colore giallo, una coppia di palloncini rossi a forma di due cifre, 6 e 5, che ricordano la percentuale di voti raccolti nel collegio uninominale di Acerra-Pomigliano, dove il leader del M5S ha stracciato Vittorio Sgarbi. Questo lo scenario che attende il candidato premier dei pentastellati nella sua Pomigliano d'Arco.

Piazza Giovanni Leone, ex piazza Primavera, non è grande ma è nel cuore della cittadina campana. Il popolo dei militanti si sta attrezzando. Molti sono armati di bandiere, alcuni si fermano negli angoli della piazza per farsi fotografare. Una pioggia sottile ma insistente cade su chi ha già raggiunto la piazza. L'attesa non sarà breve. Luigi Di Maio dovrebbe arrivare intorno alle 20,45. La prima tappa del suo viaggio nel napoletano è stata ad Acerra, la seconda a Volla, paese del Vesuviano.