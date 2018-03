Lazio, Fazzone (FI): Parisi un candidato eccellente

Roma, 6 mar. - "Un candidato eccellente. Che ha lavorato senza risparmiarsi in una campagna elettorale che si è rivelata tutta in salita. Che è sceso in campo, alla guida del centrodestra, e ci ha messo la faccia con coraggio quando era più difficile recuperando terreno, in poco più di un mese dalle elezioni regionali, punto su punto sul candidato uscente e sui competitor di altri partiti. Questo è Stefano Parisi. Questo è il candidato presidente del centrodestra per la Regione Lazio a cui va tutto il nostro ringraziamento per l'eccellente risultato raggiunto. Abbiamo perso è vero". Così in una nota il coordinatore regionale di Forza Italia Lazio, Claudio Fazzone.

"Al di là di sterili e facili polemiche non possiamo non notare che su Parisi ha pesato una "stortura" della legge elettorale regionale del Lazio che prevede il voto disgiunto. Se il risultato delle liste a supporto fosse stato allineato a quello del candidato presidente la vittoria sarebbe stata assicurata. E' indubbio che il risultato di oggi sia frutto di un lavoro di squadra portato avanti da tutta la coalizione di centrodestra all'insegna di quel valore aggiunto che il candidato Stefano Parisi ha portato con sé senza mai tirarsi indietro e combattendo sino all'ultimo giorno e sino all'ultimo consenso", conclude.