Orlando: Renzi assente lunedì? Oggi mi pare dimissioni effettive

Roma, 6 mar. - "Non so niente, ho parlato anche con il vice segretario del partito che farà la relazione. Ieri sembrava che si dimettesse da segretario e iniziasse a fare il segretario, oggi mi pare che si dica che le dimissioni sono effettive e questo è un elemento di chiarezza. Colgo la scelta di far fare la relazione a Martina come un segno di effettività delle dimissioni". Lo ha detto a Radio 105 Andrea Orlando, esponente della minoranza interna del Pd, a proposito della possibilità che Matteo Renzi non partecipi alla direzione del partito di lunedì.