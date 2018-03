Roma, 6 mar. - "Se si riparte dal lavoro e dalla giustizia sociale è possibile costruire un'alternativa progressista. Buon lavoro Zingaretti #LiberieUguali". Così via Twitter Roberto Speranza di Liberi e uguali per il suo augurio di buon lavoro a Nicola Zingaretti per la sua riconferma alla presidenza della Regione Lazio.