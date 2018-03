Manconi (Ass. Nobilita): "Sostenere neoimprese e startupper"

Roma, 6 mar. - "Chiunque governerà per prima cosa dovrà dare un importante aiuto a chi si impegna nella costituzione e nello sviluppo di una startup. Dare sostegno alle neoimprese significa investire sul futuro del Paese, come da tempo hanno capito in Inghilterra e più recentemente in Francia: da quando Macron è all'Eliseo, infatti, ben 13 miliardi di euro sono stati destinati agli investimenti nelle startup. Seguire il 'modello Macron', che vuole rendere il paese transalpino una 'Nazione startup', è la scelta più giusta da compiere per far cambiare una volta per tutte marcia all'Italia". Così il presidente dell`Associazione Nobilita, Gabriele Manconi all'indomani delle elezioni politiche.