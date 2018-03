Lazio, Pirozzi: grazie a chi ha sposato la nostra idea

Roma, 6 mar. - "Voglio ringraziare le 152mila persone, donne e uomini liberi del Lazio che hanno sposato la nostra idea: prima gli ultimi. Un ringraziamento speciale alla maggioranza degli abitanti del cratere che mi ha sostenuto, perché ha compreso che questa era la giusta battaglia. Questo è solo l'inizio di un lungo cammino che ci vedrà sempre insieme, sempre dalla stessa parte". Lo ha scritto il sindaco di Amatrice e candidato alla presidenza della regione Lazio, Sergio Pirozzi, su Facebook.

"A chi dice che avrei fatto vincere qualcun altro, ricordo che la sommatoria dei voti dei partiti che sostenevano il candidato del fu centrodestra si è attestata al 36,87 % contro il modesto 31,49% del suo candidato. La matematica non è un'opinione. Parisi non è stato votato dai partiti che lo sostenevano. Se l'avessero votato, avrebbe vinto. (Ricordo che Zingaretti ha il 33,26%). E ora vediamo chi darà più filo da torcere al Presidente: se il "potente" candidato con cui dovrà scendere a patti per governare, visto che non ha la maggioranza in Consiglio, o se un modesto ma libero "piccolo sindaco...".