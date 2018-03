Marroni (Pd): come in Germania serve referendum su alleanze

Roma, 6 mar. - "Come accaduto in Germania serve un referendum tra iscritti e militanti per decidere ipotesi di alleanze sulla base di proposte chiare a partire da quella avanzata oggi dal governatore Michele Emiliano". Lo dichiara in una nota il deputato Pd Umberto Marroni, membro della Direzione nazionale del partito.

"Dopo il deludente risultato nazionale e la palese confusione della reazione del segretario dimissionario - osserva - appare evidente come il gruppo dirigente del Pd che ha gestito questo disastro sia ormai delegittimato non solo agli occhi degli iscritti e militanti del Pd, ma anche di fronte al Paese. È a dir poco paradossale addirittura imputare a Gentiloni errori tattici di fronte ad una pesantissima sconfitta politica".

"Fanno bene alcuni autorevoli esponenti del Partito a chiedere una collegialità nella direzione - prosegue - chiedendo a gran voce di abbandonare la strada dell'autoreferenzialità che ci ha portato ad ottenere una sconfitta storica. Proprio a fronte di queste considerazioni ritengo che, in merito alle scelte che dovremo prendere nelle prossime ore, la Direzione di lunedì debba necessariamente discutere di come coinvolgere il corpo del Partito, iscritti e militanti in queste decisioni".