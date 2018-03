Parigi, 6 mar. - La popolarità del capo di Stato e del premier francesi continua a diminuire: Emmanuel Macron e Edouard Philippe hanno perso entrambi 4 punti percentuali per il secondo mese consecutivo e scendono sotto la soglia del 50%, secondo un sondaggio Ifop-Fiducial diffuso oggi. In totale il presidente della Repubblica ha perso 9 punti in due mesi e si trova al 45%, mentre Philippe ne perde ben 13 sempre in due mesi e si situa al 43%. (fonte afp)