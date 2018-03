Pininfarina a Ginevra con elettrica HK GT e H2 Speed a idrogeno

Milano, 6 mar. - Il futuro dell'auto secondo Pininfarina va in scena al Salone di Ginevra. Due le novità ed un unico comune denominatore: la sostenibilità ambientale. Debutto mondiale per la HK GT, Gran Turismo elegante ed ecosostenibile sviluppata per Hybrid Kinetic Group, e per la versione marciante della H2 Speed, nata nel 2016 come concept car.

Con la HK GT Pininfarina intende stabilire nuovi standard nel segmento delle gran turismo di lusso senza rinunciare alla sostenibilità ambientale. La GT presenta infatti la tecnologia d'avanguardia messa a punto da HK per il sistema di trazione, con batteria, motori elettrici, centralina di controllo e range extender ed ha una forte personalità, connotata dall'apertura delle porte ad ali di gabbiano.Inoltre Pininfarina sta sviluppando per Hybrid Kinetic Group una piattaforma modulare in grado di alimentare una gamma completa di veicoli elettrici. "Siamo molto orgogliosi di ampliare la famiglia di vetture nate dalla collaborazione con Hybrid Kinetic Group confermando la passione e lo sforzo congiunto verso la protezione dell'ambiente e lo sviluppo di veicoli a energia pulita", ha spiegato l'AD Silvio Pietro Angori.

Con la novità H2 Speed, invece, il tema della sostenibilità ambientale arriva sui circuiti da corsa. A Ginevra debutta la versione marciante del concept che Pininfarina presentò nel 2016, apprezzato per lo stile e per i contenuti. Ora, però, la H2 Speed non è più solo un concetto ma la prima auto da pista a idrogeno realizzata in serie limitata di 12 esemplari (su telaio LMP-Le Mans Prototype / FIA). La piccola serie a marchio Pininfarina sarà realizzata nell'atelier di Cambiano, la struttura che Pininfarina dedica alla concezione e produzione di pezzi unici e piccolissimi volumi. H2 Speed sarà alimentata dalla rivoluzionaria tecnologia a idrogeno: il risultato è una vettura a zero emissioni in grado di raggiungere una potenza massima di 653 cavalli rilasciando nell'atmosfera solo vapore acqueo. "Dopo la presentazione del concept a Ginevra 2016 - spiega il Presidente Paolo Pininfarina - abbiamo ricevuto una risposta talmente positiva per la H2 Speed che non abbiamo potuto non farla diventare realtà. Tornando alle nostre radici di Atelier capace di produrre pezzi unici esclusivi e piccolissime serie, abbiamo ora in programma la produzione di 12 esemplari della H2 Speed nella nostra sede torinese. E sono molto orgoglioso che vengano prodotte con marchio Pininfarina".