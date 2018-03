Italiaonline: no cessazione attività sul territorio

Roma, 6 mar. - Italiaonline non cesserà in alcun modo l`attività sul territorio nazionale, come erroneamente riportato nella nota sindacale odierna, bensì unificherà le sedi di Milano e Torino, facendole convergere su Milano. E' quanto precisa l'azienda in un comunicato nel quale rileva che "oltre a questo l`azienda prevede esuberi per numero 400 posizioni e un piano di sviluppo delle attività digitali che prevede il progressivo indispensabile inserimento di 100 posizioni professionali di alta specializzazione digitale non presenti in azienda da assumere su Milano. In particolare, laureati in ingegneria, informatica, matematica e fisica. Un piano necessario per accelerare la trasformazione digitale di Italiaonline e consentire all`Azienda di consolidare la sua leadership nel mercato".