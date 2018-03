La mappa dei gruppi parlamentari, maggioranze restano un rebus

Roma, 6 mar. - E' ancora da definire con precisione il quadro dei gruppi politici che si formeranno all'insediamento della Camera e del Senato frutto dell'apertura delle urne del 4 marzo. In mancanza di una maggioranza chiara, con un quadro politico in movimento, non si possono escludere a priori posizionamenti "variabili" degli eletti, come ha anticipato nel dopo voto il presidente uscente dei deputati di Forza Italia Brunetta ("alla Camera ci occorreranno 30-40-45 voti in più", del resto al M5S ne mancano molti di più per fare il "contratto" programmatico ipotizzato dagli stellati). Quanto agli eletti nei collegi uninominali per le coalizioni che contano più di un partito, hanno in teoria tempo per far conoscere la loro scelta di gruppo.

Ma anche i dati ufficiali scontano qualche ritardo, qualche difficoltà nelle operazioni di spoglio: mancano ancora gli eletti all'estero, per i quali lo spoglio è separato dai seggi regolari e si svolge nella struttura di Castelnuovo di Porto, vicino Roma, un seggio in Val d'Aosta e dieci seggi della Camera ancora da ripartire dopo che alcuni verbali sono stati inviati direttamente alle Corti di appello che, come previsto dalla legge, provvederanno alla proclamazione degli eletti.

Alla Camera, pertanto, dal sito del Viminale risultano ripartiti 607 seggi, cui vanno aggiunti i 12 del voto degli italiani all'estero e il seggio della Valle d'Aosta, e arriveranno a quota 630 con i dieci all'esame delle Corti d'appello. Al Senato, invece, la ripartizione dei seggi è completa.

Gli equilibri fra i gruppi fotografati dalle urne dicono che il primo gruppo parlamentare sarà quello del Movimento 5 stelle, con 221 seggi a Montecitorio (133 in base alla quota proporzionale e 88 nell'uninominale) e 112 a palazzo Madama (68 in quota proporzionale e 44 eletti nell'uninominale). Andrà però verificata la collocazione dei nove espulsi alla vigilia delle elezioni per le varie violazioni delle regole interne del M5S: la pattuglia si assottiglierà, anche se qualcuno potrebbe decidere di appoggiare "dall'esterno" i voti parlamentari della formazione guidata da Luigi Di Maio.

La forza del centrodestra è superiore a quella del M5S, ma si dividerà nei diversi gruppi: gli eletti nel proporzionale si dividono alla Camera in 73 alla Lega, 59 a Forza Italia, 19 a Fratelli d'Italia, cui andranno sommati i 109 eletti nell'uninominale, che si divideranno poi nei diversi raggruppamenti parlamentari. Al Senato, il centrodestra può contare su 135 seggi, di cui 58 derivanti dai collegi uninominali. Di quelli già suddivisi in base ai risultati proporzionali 68 andranno alla Lega, 33 a Forza Italia e 7 a Fratelli d'Italia.

Il centrosinistra alla Camera ne conta per ora 112 in totale, di cui 24 sull'uninominale e 86 sul proporzionale. Svp-Patt ha due seggi. Al Senato il centrosinistra si aggiudica 57 seggi, di cui 13 dai candidati uninominali, così ripartiti: 43 al Partito democratico e 4 al SVP-Patt. Ma per quanto riguarda il centrosinistra restano da verificare poi le assegnazioni nei diversi gruppi: se ci saranno degli accordi per una confluenza in quello più grande del Pd oppure se gli eletti "esterni" al Nazareno, come i centristi Lorenzin, Casini e Toccafondi, il socialista Nencini, i radicali Bonino e Magi finiranno nel Misto o in altre formazioni parlamentari.

Resta da definire la situazione di Liberi e Uguali, nei quali militano i presidenti uscenti dei due rami del Parlamento, Laura Boldrini alla Camera e Pietro Grasso al Senato. LeU chiederà la deroga per la Camera (servono da regolamento 20 deputati per formare il gruppo, ma i precedenti storici dicono che le deroghe non sono mai state negate e comunque LeU alla Camera ne ha 14). Più difficile la deroga al Senato, dove al momento sono 4 gli eletti della formazione di sinistra, anche se ci potrebbe essere una contestazione su un seggio senatoriale sfuggito per 65 voti.