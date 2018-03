Centro Alluminio Italiano contro i dazi USA

Roma, 6 mar. - Centroal - Centro italiano alluminio è fortemente contrario alla decisione degli Stati Uniti di imporre dazi sulle importazioni di alluminio..

"Nel caso di mancata adozione di contromisure da parte UE, il provvedimento avrebbe un forte impatto negativo sull'industria europea e nazionale sia direttamente, per il limite posto alle esportazioni verso gli Stati Uniti, sia indirettamente per le diversioni degli attuali flussi commerciali che, anziché dirigersi verso gli USA, giungerebbero in Europa" dice il presidente Mauro Cibaldi, che continua: "È già stato dimostrato che le esportazioni europee di alluminio verso gli USA e viceversa, sia per le quantità in gioco che per le loro caratteristiche non costituiscono una minaccia per la sicurezza USA ma anzi sono reciprocamente integrate nei due sistemi industriali. Il vero problema, come più volte dichiarato dai rappresentanti delle due industrie, è invece costituito dall`eccesso di capacità produttiva globale generatosi in Cina a seguito di un decennio di intensa espansione degli investimenti".

L`afflusso massiccio di materiale cinese e di altri paesi ugualmente colpiti dalle misure protezionistiche statunitensi, dirottato verso l`UE, porterebbe ad una riduzione generalizzata dei prezzi di vendita dei prodotti semilavorati stimato nell`ordine del 35% con pesanti conseguenze sul futuro di questa industria. Sul tema degli effetti in Italia, aggiunge Cibaldi: "Sul piano nazionale tale scenario vanificherebbe, tra gli altri effetti, l`impegno profuso dal Governo nella ripartenza del polo dell`alluminio in Sardegna".

In ragione di quanto sopra il Presidente di Centroal ritiene che "affrontare il problema della sovraccapacità richieda un approccio globale e strutturale che parta, come richiesto dall`Associazione europea dell`alluminio, dalla creazione di un Global Aluminium Forum all`interno del G20 che stabilisca regole condivise fra tutti i produttori. È però urgente, nel caso in cui l`amministrazione USA dia effetto all`annuncio, contrastare questi nuovi dazi con un ricorso immediato alle misure di salvaguardia previste dalle regole europee di difesa commerciale ed agli organi di risoluzione delle controversie del WTO".