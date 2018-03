Goodyear lancia Oxygene, "pneumatico vivo che mangia lo smog"

Ginevra, 6 mar. - Goodyear lancia Oxygene, "lo pneumatico vivo che mangia lo smog". Al salone dell'auto di Ginevra il gruppo statunitense porta "in vita" la mobilità del futuro presentando "il suo ultimo concept di pneumatico: una soluzione per una mobilità urbana più pulita, pratica, sicura e sostenibile".

Questo concept ha "una struttura unica contenente muschio vivo che cresce all'interno del fianco del pneumatico. Attraverso il disegno intelligente del battistrada, questa struttura aperta assorbe l'umidità e l'acqua dalla superficie stradale, facendole entrare in circolo nella spalla e permettendo che si realizzi una vera e propria fotosintesi e che venga rilasciato ossigeno nell'aria". Secondo l'Oms oltre l'80% delle persone che vivono in aree urbane in cui viene monitorata la qualità dell'aria "sono esposte a livelli di inquinamento che superano i limiti prescritti dall'Oms".

"Si prevede - ha detto il presidente di Goodyear Emea, Chris Delaney - che entro il 2050 più di due terzi della popolazione mondiale vivrà nelle città, pertanto la pressione sulle reti di trasporto nei contesti urbani aumenterà in modo significativo. Infrastrutture e trasporti più verdi e più intelligenti saranno fondamentali per affrontare le sfide più urgenti della mobilità e dello sviluppo urbano".