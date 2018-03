Roma, 6 mar. - "Ringrazio tutti gli elettori che ci hanno confermato la loro fiducia con il voto a Forza Italia. Insieme abbiamo contribuito in misura determinante alla vittoria dela coalizione di centrodestra. Il risultato di Forza Italia sarebbe stato assai diverso se non mi avessero impedito di concorrere come candidato a pieno titolo". Lo ha detto il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, in un videomessaggio su Facebook.