Berlusconi: elettori M5s si accorgeranno presto di essersi illusi

Roma, 6 mar. - "Purtroppo molti elettori hanno creduto a coloro che hanno promesso infondatamente il cosiddetto reddito di cittadinanza. Si accorgeranno presto di essersi illusi". Lo ha detto il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, in un videomessaggio su Facebook in cui per la prima volta commenta di persona il voto di domenica.

E ha ribadito: "È solo con una rivoluzione vera come la flat tax, rilanciando l'economia e creando posti di lavoro, che si possono garantire posti di lavoro ai giovani e una vecchiaia serena e dignitosa a chi ha lavorato una vita".