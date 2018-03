Berlusconi: confidiamo in Mattarella, incarico deve andare a noi

Roma, 6 mar. - "Ora sta al capo dello Stato di assumere una decisione: noi contiamo sul suo equilibrio e la sua saggezza". Lo ha detto il leder di Forza Italia Silvio Berlusconi, in un videomessaggio su Facebook. In un passaggio precedente aveva detto: "La nostra coalizione è risultata la prima formazione politica e questo dovrebbe, anzi deve, essere determinante per ricevere l'incarico di formare il nuovo governo". E Berlusconi ha assicurato: "Sono sicuro che grazie al centrodestra e al ruolo centrale di Fi sapremo dare risposte positive econcrete alle emergenze del nostro Paese".