Pd, Valiante: Richetti prepari i cartoni per lasciare il Nazareno

Roma, 6 mar. - "Ascolto simpatiche dichiarazioni come quelle del mio amico Matteo Richetti che starebbe preparando comitati di accoglienza. Ho l'impressione che questi amici vivano in un mondo surreale". Lo dichiara in una nota Simone Valiante, deputato uscente di Fronte democratico, commentando le parole di Matteo Richetti in merito all'adesione di Carlo Calenda al Pd. "Richetti è il portavoce di un segretario dimissionario ma e' anche uno dei miracolati del paracadute proporzionale, bocciato come tutto il gruppo dirigente del Pd da milioni di italiani. E stanno li ancora a raccontarci la loro idea del mondo che in queste ore ci riempie di commozione. Se volete bene al Pd, ad una comunità che tanto vi ha dato ed alla quale avete restituito una disfatta di dimensioni storiche, calpestando anche la dignita' di molti noi, fate l'unica cosa che vi hanno chiesto milioni di italiani, per il bene del Pd e soprattutto del Paese", conclude Valiante.