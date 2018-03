Usa, produttori di alluminio a Trump: cambi piani sui dazi

New York, 6 mar. - I produttori nordamericani di alluminio hanno chiesto al presidente statunitense, Donald Trump, di modificare i dazi che vorrebbe imporre, per esempio colpendo la Cina ed escludendo Canada e società europee e di altre zone del mondo. La lettera è stata firmata da Heidi Brock, presidente e amministratrice delegata di Aluminum Association, che rappresenta 114 produttori e altre società, comprese Alcoa, Vulcan e Rio Tinto Alcan, che in tutto danno lavoro a 713.000 persone negli Stati Uniti.

Nella lettera, i produttori si dicono "profondamente preoccupati" sugli effetti globali che i dazi avrebbero sulla loro industria, compresi quelli sull'occupazione. Trump vorrebbe imporre dazi del 10% sulle importazioni di alluminio (e del 25% su quelle di acciaio). "Abbiamo paura che possano fare più danni che bene" ha scritto Brock.

"Purtroppo, i dazi proposti farebbero ben poco per affrontare il problema fondamentale dell'eccesso enorme di capacità produttiva in Cina, con un impatto però sulla filiera che coinvolge i partner commerciali che giocano secondo le regole".