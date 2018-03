Consip: Romeo Gestioni esclusa da una serie di gare

Roma, 6 mar. - In attuazione della delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 febbraio 2018, Consip ha disposto l'esclusione, per carenza del requisito di ordine generale della società Romeo Gestioni Spa dalle seguenti gare: Pulizie per gli enti del Servizio sanitario nazionale - lotto 8; Pulizie caserme - lotti 2, 8, 9, 10, 11, 12; Facility Management Musei - lotti 5, 7, 8; Servizio integrato energia ed.4 - lotti 11, 13; Servizio luce ed.4 - lotti 7, 9, 10; Multiservizio tecnologico integrato energia per gli immobili sanitari ed. 2 - lotto 10

La delibera di esclusione riguarda gare, in relazione alle quali - venuto meno il vincolo fiduciario con la Stazione Appaltante, come nell'iniziativa Facility Management ed. 4 - la Romeo Gestioni Spa ha presentato offerta in data antecedente alle misure di risanamento adottate dall'azienda. Tali misure - come anche rilevato dal Tar Lazio nella sentenza n. 1092/2018, che ha confermato la piena legittimità dell'operato di Consip - "rispondono alla finalità di mantenere l'operatore economico sul mercato e non già l'esigenza di sanare l'illiceità delle condotte pregresse".

Concluso, in tal modo, il processo valutativo della Stazione Appaltante, i lavori di giudicazione delle procedure interessate procederanno ancora più sollecitamente.