Serracchiani a Zingaretti: premiato il buon governo del Lazio

Roma, 6 mar. - "Complimenti per un successo che, in uno scenario nazionale particolarmente difficile, ha visto premiare insieme la serietà del buon governo, l`autorevolezza di un presidente e la capacità di coinvolgere larghi strati della società regionale". Lo scrive la presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Debora Serracchiani in una lettera inviata al neoletto presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti.

Congratulandosi per l`esito delle elezioni regionali che lo hanno "confermato alla guida di una Regione importante per l`Italia e ammirata nel mondo", Serracchiani augura "buon lavoro" a Zingaretti e a chi condividerà "l`impegno e l`onore di servire il Lazio per i prossimi cinque anni".