Pigliaru (Sardegna): doverosa riflessione sconfitta centrosinistra

Roma, 6 mar. - "Una sconfitta per il centrosinistra italiano che chiama una doverosa riflessione, come giusto in democrazia". Così il presidente della Regione Sardegna, Francesco Pigliaru, in una nota sull`esito delle elezioni politiche.

"È stato un voto con dinamiche nazionali ben precise, diverse tra il Nord e il Sud del Paese. Gran parte dell'elettorato ha reputato insufficiente l'azione portata avanti dal centrosinistra per contrastare gli effetti di una crisi lunghissima - spiega il presidente Pigliaru -, la peggiore che abbiamo vissuto dal dopoguerra e durante la quale è estremamente complesso governare, soprattutto nel Sud. Il giudizio uscito dalle urne, a parte il caso del Lazio dove il voto negativo nazionale non ha impedito la vittoria regionale di Zingaretti, è stato severo e ci riguarda tutti. Il successo del M5S nel Mezzogiorno - in Sardegna, ma ancor più nelle altre regioni - mostra quanto alta è la sfida che il centrosinistra deve ora affrontare per migliorare la propria capacità di proteggere chi oggi è più debole e per riconquistarne la fiducia. Da parte nostra, sappiamo di aver intrapreso un cammino arduo. Alcune riforme strutturali, di cui andiamo giustamente orgogliosi, hanno bisogno di tempo per incidere nella quotidianità e migliorare la vita dei cittadini. I segnali positivi che stanno finalmente arrivando, dalla ripresa del Pil alla riduzione della disoccupazione, sono ancora fragili - sottolinea il Presidente - e non abbastanza diffusi per superare la diffidenza di chi da questa crisi è più colpito e desidera giustamente uscirne il prima possibile". (Segue)