Italmobiliare: utile 2017 a 102,1 mln, dividendo a 0,55 euro

Milano, 6 mar. - Italmobiliare ha chiuso il 2017 con un utile di 102,1 milioni di euro. Il cda ha deliberato di proporre all'assemblea un dividendo di 0,55 euro per azione (0,5 euro post frazionamento nel 2016), per un monte dividendi totale salito a 23,1 milioni di euro (da 22,9 mln nel 2016). Il raffronto con il risultato 2016 (utile di 759,8 mln), spiega un comunicato, risulta poco significativo in quanto sostanzialmente determinato dagli effetti legati alla cessione della partecipazione di Italcementi e di altre operazioni non ricorrenti che avevano generato plusvalenze di oltre 820 milioni. Il Nav (Net asset vaalue), pari a 1.545,2 milioni di euro, ha segnato un incremento di oltre 45 milioni rispetto al dato proforma di fine 2016 (al netto dell`investimento di 100 milioni per l`Opa volontaria su azioni proprie conclusa a metà 2017). La posizione finanziaria netta del settore finanziario è risultata positiva per 572,2 milioni (581,4 mln a fine 2016).

"Il 2017 - ha sottolineato il consigliere delegato Carlo Pesenti - è stato caratterizzato da una serie di iniziative che hanno rafforzato la capacità di creazione di valore della società. Italmobiliare è infatti sempre più impegnata, attraverso la diversificazione del portafoglio di partecipazioni, a presentarsi come partner strategico di lungo termine per aziende con significative potenzialità di sviluppo". Dopo aver ricordato le operazioni che hanno permesso di incrementare il valore del Nav (Tecnica Group, BravoSolution, Jaggaer e sviluppi nel private equity) Pesenti ha sottolineato che "nel frattempo Italmobiliare può tuttora contare su una riserva significativa di liquidità da destinare a nuovi investimenti già in fase di studio. Ritengo - ha concluso - che i risultati raggiunti siano di piena soddisfazione per tutti gli azionisti che quest`anno possono contare, grazie al dividendo proposto e all`incremento del valore in Borsa del titolo Italmobiliare, su un Total shareholder return di oltre l`11%".