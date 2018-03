Usa: spese sospette e un amante, sindaca di Nashville si dimette

New York, 6 mar. - Si è dimessa, negli Stati Uniti, la sindaca di Nashville, Megan Barry, un mese dopo aver ammesso di aver avuto per quasi due anni una relazione extraconiugale con la sua guardia del corpo, un uomo a sua volta sposato; le dimissioni fanno parte di un accordo in tribunale su un'accusa di peculato, relativa ad alcune spese di viaggio pagate dai contribuenti; Barry, che si è dichiarata colpevole e rimborserà oltre 10.000 dollari alla città, è stata condannata a tre anni di prigione, pena sospesa con la condizionale.

Barry, 54 anni, al primo mandato da sindaco della città del Tennessee, era considerata un astro nascente del partito democratico, scrive la Nbc. Il 31 gennaio, quando la relazione era diventata pubblica, aveva escluso le dimissioni e aveva dichiarato che non era stato commesso nulla di illegale. Barry ha speso oltre 33.000 dollari in viaggi con la guardia del corpo, tra gennaio e ottobre 2017, ma l'ormai ex sindaca aveva dichiarato che si era trattato soltanto di viaggi di lavoro.