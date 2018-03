Nordcorea apre a diplomazia, Pence: Usa risoluti, vogliamo prove

New York, 6 mar. - Gli Stati Uniti restano risoluti nel loro approccio nei confronti della Corea del Nord nonostante la nazione più isolata al mondo stia mostrando una volontà di riaprire i canali diplomatici e di rinunciare al suo programma nucleare a patto che la sua sicurezza sia garantita.

Il vicepresidente americano Mike Pence, in una nota, ha spiegato che a prescindere dalla direzione delle trattative con la Corea del Nord, "noi resteremo risoluti. Gli Usa e i suoi alleati restano impegnati a usare la massima pressione sul regime di Kim [Jong Un] per mettere fine al programma nucleare". Pence ha aggiunto che "tutte le opzioni restano sul tavolo e il nostro atteggiamento verso il regime non cambierà fino a quando non vedremo passi concreti, verificabili e credibili verso la denuclearizzazione".