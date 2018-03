Elezioni, Cicchitto: consiglieri Cav hanno consegnato Fi a Lega

Roma, 6 mar. - "Berlusconi, come spesso gli capita, aveva in tasca due linee politiche di segno opposto e fino alla fine non ha scelto fra di esse. Dando per scontato che Forza Italia avrebbe preso più voti , Berlusconi da un lato ha puntato a far vincere una coalizione di centro-destra da lui dominata, dall'altro lato però ha puntato su un tale risultato di Forza Italia e su una parallela tenuta del Pd che gli consentisse di poter trattare anche per un governo di grande coalizione. Nel frattempo però i suoi concordavano una legge elettorale fondata in modo ferreo sulla coalizione. A quel punto nulla è andato bene: c'è stato l'imprevisto successo del M5s, la sconfitta del Pd, il flop di Berlusconi e di Forza Italia, la squillante vittoria di Salvini". Lo scrive Fabrizio Cicchitto di Civica popolare, in un articolo sull'Huffington Post.

"Invece hanno scelto per lui i suoi più stretti consiglieri che - aggiunge - si sono consegnati all'egemonia della Lega. Berlusconi credeva di aver messo un guinzaglio a Salvini e invece quello gli ha messo le manette. Berlusconi è risultato un apprendista stregone. Sul piano della conduzione della campagna elettorale Berlusconi ha parlato solo di flat tax, mentre Salvini incendiava gli animi contro gli invasori. Per di più mentre Berlusconi cercava di far prevalere una linea moderata, di stampo europeo, le sue televisioni - con Del Debbio, Porro e Belpietro - si sono scatenate su una linea ultra-leghista, vellicando gli istinti primordiali degli spettatori e quindi facendo da traino alla Lega. Allo stato non abbiamo conclusioni da trarre perché tutto è aperto. Oggi l'Italia risulta la nazione insieme più populista e più sovranista d'Europa".