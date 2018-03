Fca, De Palma (Fiom): da Marchionne nessuna garanzia -2

Torino, 6 mar. - De Palma ribadisce la necessità di un incontro informativo e di confronto con la direzione aziendale "a partire da Mirafiori, Pomigliano e Nola, dove abbiamo firmato i contratti di solidarietà in scadenza per i lavoratori, ma con l'obiettivo di avere una nuova missione produttiva". C'è bisogno di modelli ibridi , elettrici e di sperimentare auto a guida autonoma, aggiunge il sindacalista. "Fca - prosegue De Palma - conferma la scelta di diminuire la dipendenza dal diesel, ma è necessario un confronto sulla transizione verso alimentazioni alternative per i lavoratori di Pratola Serra e della VM di Cento. A pochi mesi dalla presentazione del nuovo piano, le attività procedono a singhiozzo in molti stabilimenti; in produzione e negli enti centrali sono previste nel mese di marzo le chiusure già decise dall'azienda. Il futuro premier - conclude De Palma - ha già in agenda una priorità per i lavoratori del nostro Paese".