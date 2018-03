Fca, De Palma (Fiom): da Marchionne nessuna garanzia

Torino, 6 mar. - "Il rischio che i dazi doganali americani impattino negativamente sulle produzioni e sull'occupazione italiana non è scongiurato, anzi è necessario che il futuro governo intervenga a scongiurare azioni protezionistiche degli USA verso l'Europa che avrebbero una ricaduta sui volumi produttivi degli stabilimenti italiani che producono per il mondo a partire dal polo del lusso fino alla Jeep". Lo dichiara Michele De Palma, segretario nazionale Fiom-Cgil. "Le dichiarazioni dell'amministratore delegato di Fca, Sergio Marchionne - prosegue De Palma - non danno nessuna garanzia su tre temi chiave per i lavoratori italiani del gruppo. Intanto, la proprietà di Fca conferma di non aver abbandonato l'idea di fusione con altri player del settore senza però dare alcuna rassicurazione per le maestranze sull'eventuale impatto occupazionale. E' preoccupante l'affermazione dell'amministratore delegato secondo cui con il piano industriale non saranno comunicati gli obiettivi produttivi, perché questo non consentirà nessuna verifica sulla occupabilità dei nuovi modelli".