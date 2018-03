Tim corre in Borsa (+6,15%) su ingresso fondo Elliott

Roma, 6 mar. - Tim sotto i riflettori a Piazza Affari. Con un balzo del 6,15% il titolo registra la migliore performance nel paniere del Ftse Mib. Ad alimentare gli acquisti lì'ingresso nel capitale del fondo Elliott che confermando di detenere una partecipazione ha precisato che è comunque sotto la soglia prevista dalla legge per le comunicazioni alla Consob sulle partecipazioni rilevanti (per i fondi scatta sopra il 5%).

Il fondo di investimento costituito da Paul Singer ha fatto sapere che potrebbe accrescere la quota ma non è intenzionata a cercare il controllo di Tim.

Per Elliott non è la prima operazione in Italia. Il fondo è diventato famoso nella penisola per aver finanziato con un prestito di oltre 300 milioni il cinese Li nell'acquisto del Milan. In precedenza Elliott è entrata in Ansaldo Sts quando Leonardo (in precedenza Finmeccanica) aveva ceduto Ansaldo Sts ai giapponesi di Hitachi. Elliott sostenne che il prezzo era stato sottostimato rilevando il 24% della società di segnalamento ferroviario.