Ferrari svela la 488 Pista, motore V8 più potente della storia

Ginevra, 6 mar. - La Ferrari svela la 488 Pista al salone dell'auto di Ginevra. La nuova macchina, presentata al motor show in Svizzera, "è equipaggiata con il motore V8 più potente nella storia" di Maranello e "porta su un'auto stradale il più alto livello di transfer tecnologico dal mondo delle competizioni".

La 488 Pista "trasferisce su strada l'esperienza maturata sui tracciati di tutto il mondo dalla 488 Challenge e dalla 488 Gte". La casa automobilistica di Maranello "da oltre 25 anni organizza il più celebre dei campionati monomarca, il Ferrari Challenge, che ogni anno vede darsi battaglia oltre 100 partecipanti suddivisi in tre serie continentali".

La 488 Gte ha vinto "gli ultimi due titoli costruttori Gt del Fia World Endurance Championship, la massima rassegna per vetture Gran Turismo che dal 2012 ha visto la Ferrari trionfare per cinque volte, con 35 gare vinte su 50 disputate nelle categorie Pro e Am".

Dalla 488 Challenge, aggiunge la società, "sono state adottate numerose soluzioni di motore, ulteriormente potenziato fino a 720 cavalli e alleggerito con componenti specifici tra cui le bielle in titanio e i polmoni d'aspirazione in fibra di carbonio".