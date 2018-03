Elezioni, Cicchitto: Renzi vittima dei suoi errori

Roma, 6 mar. - "Quando Renzi, rompendo ogni schema giustizialista e manicheo, fece il patto del Nazareno con Berlusconi per fare incisive riforme costituzionali e una nuova legge elettorale e rispose a Grillo in modo assai forte, gli italiani lo premiarono con il 40% dei voti alle europee. La forza reale di Renzi stava nel patto con Berlusconi per fare le riforme. In quel modo Renzi poteva andare avanti senza essere bloccato dalla sua sinistra interna e dall'altra parte Berlusconi si era a tal punto impegnato da aver votato la legge sull'Italicum, che a Forza Italia non conveniva affatto". Lo scrive Fabrizio Cicchitto di Civica popolare, in un articolo sull'Huffington Post.

"Per Berlusconi - aggiunge - lo scopo essenziale era quello di essere coprotagonista dell'elezione del nuovo presidente della Repubblica. È da quel momento, a nostro avviso, che Renzi ha cominciato a sbagliare e non ne ha più azzeccata una. La catena di errori è stata interrotta, però, da una scelta giusta, quella di eleggere Gentiloni come presidente del Consiglio. Gentiloni, con Padoan all'Economia e Minniti agli Interni, ha dato risposte positive al paese e il suo è stato un governo relativamente popolare. Perché ciò non si è tradotto in un risultato positivo per il Pd? Perché il Pd, guidato da Renzi, non ha mai dato a Gentiloni la leadership piena di tutto, del governo e della politica. Non parliamo, poi, di ciò che è avvenuto con la legge elettorale e con la coalizione, Renzi ha fatto una legge elettorale pensata contro il M5s ma fatta su misura per la componente leghista e populista del centro-destra e della stessa Forza Italia", conclude.