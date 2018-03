Pd, Orlando: contro caminetti chi eletto da caminetto permanente

Roma, 6 mar. - "Sempre nel filone umoristico si registrano i racconti a proposito di cultori dei caminetti contrapposti agli 'amici del Popolo'. Premetto che trovo esilarante che parlamentari eletti grazie all'attività di un caminetto riunito in seduta permanente sino al giorno della presentazione delle liste, tuonino contro i caminetti. Credo sia più rispettoso dell`intelligenza di tutti ragionare in termini corretti di questo tema". Lo scrive su Facebook Andrea Orlando, ministro della Giustizia e leader della minoranza Pd.

"La dialettica c`è - aggiunge - ed è tra chi ritiene che gli organismi debbano essere un luogo di ratifica delle decisioni annunciate da un leader eletto alle primarie e chi, come me, pensa che possano essere il momento di un confronto che consenta di definire insieme una linea e una proposta politica. Collegialità non significa opacità. Si può essere collegiali anche in streaming. Il problema è se ci si ascolta o no, se si è disponibili a correggere il tiro o no, cosa si intende per 'insieme' e 'noi': parole abusatissime nei mesi scorsi", conclude Orlando.