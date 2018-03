Fvg, contributi ad assunzioni in 21 Comuni montani e per mamme -3

Roma, 6 mar. - Durante l'evento sono stati ricordati anche gli altri incentivi regionali per le assunzioni e le stabilizzazioni, fra cui quelli rivolti alle donne disoccupate, a persone in condizione di svantaggio occupazionale (donne disoccupate over 50 e uomini disoccupati over 55), persone in condizione occupazionale precaria: donne uomini over 50. Requisiti per questi tipi di incentivi sono l'aver prestato, negli ultimi 5 anni, la propria opera per non meno di 18 mesi.

La domanda per la concessione degli incentivi deve essere presentata compilando l'apposito formulario on-line disponibile all'indirizzo web http://istanze-web.regione.fvg.it/fegc e deve essere inoltrata esclusivamente in forma elettronica per via telematica tramite il sistema Fegc (Front end generalizzato contributivo) entro il prossimo 30 settembre. Ad oggi sono state ricevute oltre 700 domande con un impegno di spesa di 2.200.000 euro. A bilancio sono stanziate risorse pari a 3.500.000 euro che verranno implementate con ulteriori fondi.