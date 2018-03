Fvg, contributi ad assunzioni in 21 Comuni montani e per mamme -2

Roma, 6 mar. - Fra le novità regionali, la linea dedicata ai contributi a favore delle aziende e dei residenti nei 21 Comuni dell'area interna dell'Alta Carnia (Ampezzo, Arta Terme, Cercivento, Comeglians, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Lauco, Ligosullo, Ovaro, Paluzza, Paularo, Prato Carnico, Preone, Ravascletto, Rigolato, Sauris, Socchieve, Sutrio, Treppo Carnico e Zuglio) che interessa le filiere dell'agroalimentare, del settore foresta-legno e del turismo. La disponibilità a bilancio è di 150.000 euro a valere sul Por Fse.

La linea sarà attivata con un bando in uscita ad aprile e prevede un contributo di 8 mila euro per assunzioni di disoccupati a tempo indeterminato e in apprendistato professionalizzante mentre ammontano a 5 mila euro i contributi per le assunzioni di persone residenti nell'area dell'Alta Carnia, a tempo determinato, anche parziale, di durata non inferiore a sei mesi.

È previsto, invece, un contributo pari a 10 mila euro per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di giovani mamme con almeno un figlio di età fino a 5 anni non compiuti. Inoltre, è fissata una maggiorazione del contributo di 3 mila euro per la medesima assunzione nel caso in cui l'impresa disponga di almeno una delle tipologie di welfare aziendale (flessibilità dell'orario di lavoro o nido aziendale o convenzionato). Le domande potranno essere presentate fino alle ore 12 del prossimo 31 ottobre. A bilancio sono stanziati 500.000 euro e, ad oggi, sono pervenute 6 domande con un impegno di spesa di 66.000 euro.

(Segue)