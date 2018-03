Fvg, contributi ad assunzioni in 21 Comuni montani e per mamme

Roma, 6 mar. - Contributi a fondo perduto per le assunzioni a tempo determinato, indeterminato e in apprendistato professionalizzante per l'area interna dell'Alta Carnia che coinvolge 21 Comuni montani e per le assunzioni a tempo pieno e indeterminato a favore di donne con figli fino a 5 anni non compiuti.

Sono queste alcune delle novità del 2018, in tema di agevolazioni a sostegno delle imprese, emerse oggi durante l'incontro organizzato dall'Agenzia regionale per il lavoro con l'Agenzia investimenti Fvg, nella sede dell'associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia a Udine.

Nel corso dell'appuntamento sono stati illustrati i principali strumenti regionali e nazionali per favorire gli investimenti, lo sviluppo e l'inserimento lavorativo.

(Segue)