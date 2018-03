Terremoti, Pirozzi: mi aspetto un cambio di passo

Roma, 6 mar. - "Mi aspetto un cambio di passo su tutto". Così Sergio Pirozzi, sindaco di Amatrice e candidato alla presidenza della Regione Lazio, è intervenuto ai microfoni di Radio Cusano Campus sulla situazione ad Amatrice. "In campagna elettorale non ho parlato di terremoto per correttezza, perché non volevo speculare sulla solidarietà e sul dolore dei cittadini, ma da domani riparte il martellamento perché troppe cose non vanno. Ancora non è stata aggiudicata la gara per lo smaltimento e la rimozione delle macerie. Voglio - ha aggiunto - che l'ufficio di coordinamento per la ricostruzione sia gestito in maniera diversa. Voglio che le risorse vengano messe in primis sui territori che hanno avuto la distruzione. Voglio che non si faccia più il clientelismo che si è visto in questi anni, con i fondi dati a pioggia e la gestione degli sms solidali che grida vendetta perché sono andati al comune di Collevecchio che è fuori cratere. Da domani voglio le scadenze di tutto e poi troveranno un fiero oppositore se le tante promesse non saranno realizzate" ha concluso il sindaco di Amatrice.