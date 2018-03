Orlando: momento difficile, tenuta istituzionale dipende da Pd

Roma, 6 mar. - "Il momento è difficile, ma la tenuta istituzionale dipende in gran parte da noi. Il Presidente della Repubblica, in questo momento, per ragioni costituzionali e storiche, è il principale riferimento della nostra democrazia in affanno. Ricordiamocelo". Lo scrive su Facebook il ministro della Giustizia Andrea Orlando, leader della minoranza Pd.

"Evitiamo le barzellette: il momento è serio - aggiunge -. Non ci sono governisti a tutti i costi né fautori dell`opposizione, duri e puri, in costante presidio contro gli inciuci. All'opposizione ci hanno mandato gli italiani, non le dichiarazioni dei componenti del gruppo dirigente. Da lì bisogna ripartire per ricostruire il Pd e il Centrosinistra. Non ci sono scorciatoie".