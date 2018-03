Ynap, nel 2017 dimezza l'utile netto ma ricavi +16,9%

Roma, 6 mar. - Ynap archivia il 2017 con un utile netto a 17,3 milioni, quasi dimezzato rispetto ai 33,9 milioni del precedente esercizio. Il risultato netto adjusted è stato pari a 51,2 milioni, rispetto a 69,3 milioni. Dopo 24,5 milioni di ammortamenti figurativi relativi al processo di Purchase Price Allocation (PPA), e 9,9 milioni di costi figurativi relativi ai piani di incentivazione, entrambi al netto dei relativi effetti fiscali, il risultato netto e stato pari a 17,3 milioni nel 2017.

La flessione è "principalmente riconducibile ad un significativo aumento degli oneri finanziari netti dovuti a perdite da cambio realizzate e non realizzate".

I conti approvati dal cda mostrano ricavi netti pari a 2,1 miliardi, con una crescita organica del 16,9% (+11,8% reported) rispetto a 1,9 miliardi del 2016.

Crescita organica positiva di tutte e tre le linee di business: ricavi netti Multimarca In-Season in aumento del 18,3%; ricavi netti Multimarca Off-Season in crescita del 14,9%, Online Flagship Stores a valore retail (GMV2) in progresso del 20,8%.

Migliora la redditività operativa con un EBITDA adjusted nel 2017 pari a 169,2 milioni, rispetto a 155,7 milioni di Euro nel 2016. EBITDA a 156,5 milioni rispetto a 143,4 milioni del 2016.