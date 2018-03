Illegittimi perquisizione e sequestro a Lillo, Fnsi: "Importante"

Roma, 6 mar. - "La Federazione nazionale della Stampa italiana non può che sottoscrivere le ragioni espresse dalla Corte di Cassazione nel giudicare illegittimi la perquisizione e il sequestro del materiale informatico subiti dal vicedirettore del Fatto Quotidiano, Marco Lillo, lo scorso luglio, su ordine della procura di Napoli". Lo affermano, in una nota, il segretario generale e il presidente della Fnsi, Raffaele Lorusso e Giuseppe Giulietti.

"Una sentenza importante - proseguono - e non solo nel caso specifico, con la conferma della correttezza del lavoro svolto da Lillo, ma anche perché ribadisce che per evitare il rischio di potenziali limitazioni alla libertà di stampa non possono essere disposte misure di sequestro della corrispondenza, delle comunicazioni o di ogni altro materiale e documentazione sulla base di un "semplice nesso di pertinenzialità tra le notizie ed il generico tema dell'indagine".(Segue)