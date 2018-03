Lombardia, F.Sala: 8.600 preferenze confermano gran lavoro fatto

Milano, 6 mar. - Il coordinatore provinciale di Forza Italia a Monza e Brianza, Fabrizio Sala, è stato rieletto nel Consiglio regionale della Lombardia con quasi 8.600 preferenze. Un dato che per lo stesso vice presidente della Regione "è la conferma del grande lavoro che ho fatto in questi anni, insieme a una squadra formidabile che può contare sul contributo di sei sindaci, oltre 30 assessori e 180 Consiglieri comunali". Lo ha scritto in una nota nella quale ringrazia gli elettori che hanno scritto il suo nome sulla scheda "scegliendo così di dare sempre più forza alla Brianza".

"Forza Italia in Brianza si conferma sui numeri delle precedenti elezioni regionali e dimostra di essere fortemente radicata sul territorio: abbiamo confermato i due seggi alla pari della Lega Nord, uno in più del Partito Democratico, in controtendenza con il dato regionale e nazionale" ha osservato ancora Sala.

"Sostegno sempre maggiore alle imprese, semplificazione e snellimento burocratico, completamento di Pedemontana e accelerazione del percorso sull`autonomia sono le priorità su cui ora ci rimetteremo subito al lavoro in Regione - ha continuato. La Lombardia che ha confermato di essere territorio dove la gente si assume le proprie responsabilità e sceglie per un progetto di crescita e di sviluppo nel segno della concretezza".