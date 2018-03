Lazio, Pirozzi: Parisi ha perso per colpa sua

Roma, 6 mar. - "Io ho un motto: nella vita o si vince o si impara. Io vedo i dati, perché la matematica non è un'opinione. La sommatoria dei partiti che hanno sostenuto Parisi stanno al 36,71%, se lui ha preso il 31% si faccia una domanda e si dia una risposta. Se tutti i partiti votavano per lui avrebbe vinto, a prescindere dal 5% che ho preso io". Così Sergio Pirozzi, sindaco di Amatrice e candidato alla presidenza della Regione Lazio, è intervenuto ai microfoni di Radio Cusano Campus in merito alle accuse che gli ha rivolto il candidato del centrodestra Stefano Parisi.