Pd, Bonaccini: se c'è bisogno pronto a dare una mano... -2

Bologna, 6 mar. - Nonostante la sconfitta elettorale del 4 marzo, per Bonaccini è importante "non avere timori, avere coraggio, sapere che siamo ancora una forza robusta, importante". I militanti del Pd, in particolare, secondo il governatore devono "mostrare grande umiltà, per non reagire". Il partito poi, per scrollarsi di dosso il pessimo risultato delle urne, deve richiamare "tutti quelli che vogliono dare una mano".

Poi un messaggio ai vincitori di questa tornata elettorale: il movimento di Di Maio e il partito di Salvini, convinti che nel 2019, quando si voterà alle regionali, l'Emilia-Romagna non sarà più 'rossa': "dico ai Cinquestelle e alla Lega, che vedo giustamente baldanzosi per il risultato che hanno ottenuto, che se pensano che questa regione sia già stata persa dal centro sinistra, secondo me dovrebbero usare un po' più di prudenza".