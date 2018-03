Tim, Asati: favorevoli a interesse del fondo Elliott

Roma, 6 mar. - Vediamo favorevolmente l`interesse del fondo Elliott Management in quanto potrebbe contribuire a bilanciare l`influenza di Vivendi in Assemblea e, auspicabilmente e conseguentemente, nel Consiglio di Amministrazione di una reale Public Company, ridefinendo e reindirizzando la strategia della Società verso una effettiva crescita e creazione di valore, nell`interesse di tutti gli azionisti. E' quanto afferma Asati, l'associazione degli azionisti di Tim sull'ingresso del fondo Elliott.

"Per altro, secondo il più classico degli "amarcord", la nostra Telecom ideale, nell`occasione dell`assemblea di aprile 2014 era stata disegnata attraverso un progetto condiviso con la Findim di Fossati e per un pugno di voti non riuscimmo a far nominare i tre consiglieri della nostra lista, espressione degli azionisti di minoranza. Forse oggi racconteremmo un'altra storia. Ad ogni modo l`ingresso di un nuovo socio, significativamente rilevante per la portata dell`investimento, potrà accompagnare effetti potenzialmente favorevoli e forse inciderà positivamente sull`andamento del titolo che, dall`uscita dell`AD Marco Patuano (marzo 2016), è sempre peggiorato".