Pd, Bonaccini: se c'è bisogno pronto a dare una mano per futuro

Bologna, 6 mar. - Più che persone "singole" a capo di tutto, serve una "squadra" per riportare il Pd ad essere un partito "un po' meno sui social e un po' più tra la gente". Per questo il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, è "pronto a dare una mano" per la nuova segreteria, dopo le dimissioni di Renzi, "se c'è bisogno anche del mio contributo".

"Vorrei vedere il Pd più nei luoghi di lavoro, davanti alle fabbriche, dove si produce, nelle scuole. Abbiamo bisogno di un po' meno social e un po' più presenza vera con le persone - ha detto Bonaccini in una intervista alla tv regionale TRC -. Porto sulle spalle un onere e un onore non banale, perché guidare una regione da 4,5 milioni di abitanti, con un bilancio di oltre 12 miliardi di euro è una responsabilità amministrativa, assieme alla mia giunta, molto importante. Io penso a questo" in questo momento. Ma "se per mettere insieme una squadra c'è bisogno anche del mio contribuito, il mio contributo non mancherà sapendo che oggi più che dei singoli dobbiamo parlare della squadra".

"Io credo che dall'Emilia-Romagna possano arrivare contributi di idee, di personalità - ha aggiunto il governatore -. Io non mi tiro certo indietro a dare una mano al gruppo dirigente anche futuro se servirà perché sento la responsabilità di guidare una regione importante". (segue)